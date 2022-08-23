印度一名男子曾捕捉過200條以上的蛇，被當地村民稱為「蛇王」，近日他幫忙抓到一條毒蛇，並掛在脖子上四處遊走、炫耀，未料反遭毒蛇狠咬，但他並未到醫院治療，反而試圖靠草藥自救，結果幾個小時後被人發現在住家中身亡。

根據當地媒體報導，斯哈赫賈漢普爾（Shahjahanpur）的「蛇王」米什拉（Devendra Mishra）是當地的前村長，他善於捕蛇，曾幫村民們捕捉超過200條蛇，因此深受大家愛戴。本月19日，他在當地居民家中抓到一條擁有劇毒的蛇，於是開心地把牠繞在脖子上，當成圍巾在村莊內走來走去、到處炫耀，未料最後竟發生慘劇。

從當地居民幫他拍攝的影片中可以看到，米什拉蹲在地上，不斷用木棍戲弄毒蛇，之後還以單手捏住蛇頭四處遊走，並把毒蛇纏繞在自己和一名5歲小女孩的脖子上；然而2小時後，這條毒蛇就狠狠地朝米什拉的脖子咬了一口，最終導致他中毒身亡。

據村民指出，米什拉在被咬傷之後，只用了一些草藥厚敷傷口，並未到醫院接受治療，幾個小時之後就於家中去世，而那條他抓到的毒蛇，則被困在容器中，村民發現時也早已死亡。

印度過去也有一名擁有20年經驗的捕蛇人，誇下海口稱自己對毒液免疫，某次他捕捉到一條眼鏡蛇後，就興奮地掛在脖子上到處炫耀，結果右手慘被咬傷，雖然他蹲在一旁草地把毒液吸出、吐到地上，但不久後還是因毒液擴散全身送醫，最終不幸離世。