日本一名飼主收編了一隻黑狗，但由於牠的長相特殊，臉部看起來像是隻黑熊，不僅外出散步時常被注目，還曾引起鄰居誤會，嚇到聯繫動保相關單位來了解，飼主無奈解釋，他飼養的黑狗其實是日本國寶犬之一的「甲斐犬」。

日本飼主「なおしゃん」（@naosyan09）在4、5年前，收編一隻黑狗「那歐」（Nao），牠對主人非常忠心，每次一看到主人回家，就會趴在矮圍牆上歡迎主人，模樣非常可愛，但由於牠嘴部較圓潤，又剛好呈現米白色，狗毛也非常澎，乍看之下宛如一隻熊，曾被鄰居誤以為他養了一隻黑熊，嚇到通報動保相關單位。

飼主則解釋，他每次帶愛犬出門散步時，經常有路人會直接詢問「你是不是養一隻黑熊」，但愛犬品種其實是「甲斐犬」，屬於狩獵犬，原產於日本山梨縣山區，擁有不畏懼野豬與熊等大型動物的特質，對於飼主非常忠心，不會輕易接近飼主以外的人，在1934年（昭和9年）還被日本指定為天然紀念物，可說是國寶犬之一。

飼主也時常在推特分享「那歐」的照片，只看到牠的頭時，看起來確實像隻熊，但當牠笑起來時就像狗，違和感也讓不少人直呼有趣，如今鄰居也都知道「那歐」的真實身分，只要看到牠也會主動靠近互動，受到街坊鄰居歡迎，成為小有名氣的網紅狗。