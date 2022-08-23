美國密西根州一處公園新建一座波浪造型的巨型溜滑梯，然而19日只開放3小時就緊急關閉，原因是使用者的下滑速度過快，導致人會直接被拋飛，再撞回溜滑梯上。影片曝光後不少網友都十分傻眼，直呼「隔著螢幕看，都覺得脊椎好痛」。

綜合外媒報導，密西根州底特律市貝爾島公園（Belle Isle Park）前陣子新建了一個巨型溜滑梯，但因為疫情關係暫時關閉，到本月19日才重新開放，然而才短短3小時又緊急關閉，原因是發現民眾在溜滑梯時的滑行速度太快，導致有些人滑到一半就會被拋飛，再撞回溜滑梯上，為了確保大家的安全才不得不做出這個決定。

實際體驗過溜滑梯的小朋友表示，下滑的速度比他想像還要快，讓他覺得非常痛；而相關影片也在推特上瘋傳，許多網友看到後都忍不住驚呼，「那個材質看起來就很燙」、「玩完一趟可能就滿身瘀青了吧」、「看起來很有趣，但看起來也真的很痛」、「隔著螢幕看都覺得脊椎好痛」、「美國人真強壯，這樣摔都不會有事嗎？」、「專門破壞脊椎的溜滑梯」。

事後，密西根州自然資源部發聲明表示，會重新調整幫溜滑梯上的蠟，以控制使用者的下滑速度，「希望經過小幅調整後，將重新啟動並運作，下滑速度會更慢，好讓大家可以獲得更多樂趣」；本月21日官方也發布工作人員試玩溜滑梯的影片，「我們已擦洗溜滑梯表面，並噴了一點水以幫助控制速度。它似乎運作的不錯，歡迎大家試一試」。