印度卡納塔卡邦一名人妻搞婚外情，為了與情夫在一起，因此計畫買兇殺夫，沒想到殺手卻很「掉漆」，綁架受害人後卻遲遲不敢下手，最終在對方身上灑番茄醬交差了事，而人妻以為事情辦成開心不已，豈料2周後丈夫又現身，讓她當場嚇傻。

根據《新印度快報》報導，卡納塔卡邦班加羅爾的納文（Naveen Kumar）在當地經營一間小工廠，同時還兼職計程車司機，與妻子阿努帕拉维（Anupallavi）婚後育有2子，但這份幸福並未持續太久，阿努帕拉维婚後結識荷馬文（Himavanth Kumar），兩人發展出婚外情。

為了能夠光明正大地在一起，阿努帕拉维與情夫計畫買兇殺人，安排3名殺手謀殺納文，並預付9萬盧比（約新台幣3.4萬），一旦工作完成，再支付11萬盧比（約新台幣4.1萬），殺手先是預約納文的計程車，抵達目的地後才下手，將對方關進在一間房子，卻遲遲不敢動手，甚至還與納文聊起天，四人開心喝酒，納文不勝酒力醉倒。

等到雇主荷馬文打電話詢問情況時，殺手趕緊將番茄醬撒在納文身上，裝成血肉模糊的樣子，並謊稱任務完成，將照片拍給雇主檢查，隨後開著納文的計程車離開，將他丟在荒蕪人煙的地方，帶著預付款逃跑，而荷馬文看到照片後被嚇壞，擔心東窗事發，每天都過得提心吊膽，最終選擇自我了斷。

納文的姊姊發現弟弟失蹤後趕緊報警，豈料2周後納文就出現，講述自身經歷並指認殺手，事情敗露後，警方查看阿努帕拉维的手機，發現她的媽媽也知道買兇之事，但卻沒有阻止，甚至還參與其中，她似乎認為情夫的家境較優渥，因此支持女兒買兇殺夫，令人唏噓的是，即使納文得知自己差點喪命，他依舊在幫妻子求情。

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