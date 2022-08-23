大陸甘肅有一座烏龜造型的古城，又被稱作「龜城」，建於明朝，已有400多年的歷史，在明朝時主要用於駐兵，城裡居民曾多達2000多人，但隨時代改變，當地物資匱乏，連年出現乾旱，許多人早已離開，如今居民人數只剩十分之一，而城內一名7旬校長退休後，為了保護文物，堅持守在城裡不離開，令人佩服。

根據陸媒報導，位於甘肅景泰的「永泰古城」，建於明萬曆三十六年（1608年），是明朝軍事要塞，由於外形像是烏龜，因此又被稱作「龜城」，70歲古城保護員李崇仁介紹，該城曾居住800多戶，約2000多人，但現在只剩78戶，大約240多人左右。

李崇仁進一步解釋，明萬曆二十六年（1598年）發生松山大戰，當年的總督李汶奉旨率軍討伐韃靼部落賓兔和阿赤兔等首領，展開數十日的戰爭，李汶擊敗韃靼部落群首領，發現甘肅景泰一帶適合做軍事要塞，方便紮營與進攻，因此向朝廷上書建城。

朝廷同意後，僅花一年的時間，就蓋出永泰古城，主要用於駐兵，為防禦北方的少數民族入侵，當時城內步兵約1500人、騎兵500人，附設火藥場、飼料場、磨坊、馬場等，東南西北共設有12個砲台、城樓4座，古城四面有4個半圓形的甕城，加強城池的防守，從高處往下看，永泰古城就像是一隻烏龜。

李崇仁提到，永泰古城內有一間建於民國9年（1920年）的小學，而他也是該校的校長，在2011年3月12日退休後，學校也停辦了，他則開始進行保護文物工作，由於連年乾旱，村內的年輕人紛紛搬了出去，但李崇仁依舊堅守古城，經常巡視城池，有損壞狀況就匯報相關單位，希望能守護古城，讓下一代也能親眼看到這座歷史古蹟。