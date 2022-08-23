流放又稱作流刑，是古代一種強迫犯人流亡的刑罰，地點通常是非常偏遠的地方或離島，讓被流放的人難以再回到自己的原居住地或活動之處，而在清朝時期，朝廷特別喜歡讓犯人流放寧古塔，究竟寧古塔到底是什麼地方？為何會成為當時的「流放重地」呢？

大陸黑龍江大學歷史學教授周喜峰指出，隋文帝在位時頒布了《開皇律》，確立了古代的五刑制度，包含死刑、流刑、徒刑、杖刑和笞刑，其中最嚴重的是死刑，再來才是流刑，而流刑指的就是流放，一般來說罪刑較重但免死的罪犯就會被流放到偏遠的地方。

清朝建立以後，延續了古代的流放制度，所以會把罪犯流放到邊疆地區。而會被判流刑的主要有4種人，第一就是進行反清鬥爭的人，他們失敗被捕後，最主要的罪犯都被處以死刑，其他的則免死流放，第二種是在官場上犯了錯誤的人，第三為清初文字獄的罪犯，最後則是重大刑案的犯罪者。

周喜峰表示，流放地點的遠近，主要和罪行的輕重有關，犯的罪越重，流放的地點就越遠，且大多都是人跡罕至、生活條件刻苦的邊疆區域，所以東北地區成為清朝流放人的重點區域，像是前期的盛京與後來的寧古塔。

寧古塔的位置位於現在的黑龍江省寧安縣，由於當時東北地區，尤其是寧古塔這個地方的漢人很少，多是少數民族，再加上這裡是極其偏遠的苦寒之地，天氣非常寒冷，還有不少兇惡的猛獸生活在這裡，因此才會成為「流放重地」，有不少名人都曾被流放到寧古塔，像是國姓爺鄭成功的爸爸鄭芝龍、叔叔鄭芝豹，以及明末清初的詩人吳兆騫。