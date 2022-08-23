大陸山西一隻流浪狗獨自走進消防局，隨後窩在角落，模樣看似非常無奈，消防員發現後，驚覺不對勁上前查看，發現流浪狗的脖子上，竟被纏了一條鐵絲，嚴重到勒出血痕，讓人看了非常心疼，消防員趕緊幫牠拆下鐵絲，而現場影片曝光後，不少網友直呼「這隻流浪狗好有靈性，還知道到消防局求救」。

綜合陸媒報導，山西晉中市一隻流浪狗近日走進消防局，隨後待在角落，一動也不動，消防員發現後靠過去查看，而流浪狗似乎正在等待救援，趴在地板上非常配合，消防員檢查流浪狗的身體後，才發現牠的脖子被一條鐵絲纏住，而且鐵絲已勒進肉裡，割出明顯的傷口，若是未立即拆下鐵絲，牠很有可能喪命。

流浪狗忍著劇痛來救救，過程中完全沒有掙扎，消防員趕緊拿出鉗子，小心翼翼地將鐵絲拆下，幫助流浪狗脫困，而浪浪被取下鐵絲後，開心地搖著尾巴離開，眾人對流浪狗自行報案的舉動，也感到非常佩服，不少網友驚呼，「好有靈性的狗狗，知道警消可以幫助牠」、「可以不愛，但別傷害牠們」。

類似事件不只一起，土耳其也曾有一對貓母子，疑似太久沒有進食，母貓擔心幼崽餓死，叼著瘦弱的小奶貓到醫院求助，醫護人員發現後，趕緊抱起小貓做檢查，母貓全程跟在旁邊，不願離開，醫師為了讓母貓安心，還提供一些牛奶與食物，經過一番檢查後，確定貓咪母子均無大礙，但為了保險起見，之後將牠們送往獸醫院再做更詳細的檢查。