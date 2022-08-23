大陸網友日前到山東濟南一間動物園旅遊，在經過老虎投餵區時，突然聽到一聲巨大聲響，隨後就看見阻隔老虎與遊客的玻璃整片碎裂，現場的人嚇得四處逃竄，網友指出，玻璃疑似是被老虎「拍碎」的；對此園區解釋，玻璃之所以會碎，是因為天氣太熱造成，和老虎沒有任何關係，

綜合陸媒報導，有多名網友在網路上爆料，位於山東濟南章丘市的濟南野生動物世界園區內，有一隻老虎在投餵區把一整片玻璃拍裂，從其中一人拍攝的影片可以看到，一大片落地玻璃滿是裂痕，而一旁的遊客們見狀都嚇得紛紛逃離現場，工作人員則在勸離還不知情的遊客。

另一名遊客指出，當時他才剛到玻璃旁邊，就突然聽到一聲巨響，轉過頭看見老虎一掌擊碎了玻璃，「玻璃破碎的時候，我和玻璃的距離只有不到5公分」。影片曝光後，不少網友都覺得驚恐不已，但也有人冷靜表示，動物園使用的玻璃多為強化玻璃，就算碎裂也不會那麼容易脫落。

濟南野生動物世界園區在21日回應，稱沒有任何遊客受傷，目前已經將老虎趕回籠舍，玻璃損毀的區域也暫不開放；針對網傳「老虎拍碎玻璃」的謠言，園區也澄清，表示玻璃是因為天氣太熱而碎裂，老虎只是剛好趴在旁邊，和牠並無任何關聯。