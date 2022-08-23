國外一名女網友沒穿胸罩，僅套一件黑色薄紗透視裝，就準備出門逛街，她也自拍影片分享在抖音，因為胸部少了2顆乳頭，引發網友討論，原來她曾罹患乳癌，接受乳房切除術戰勝病魔後，因此失去乳頭。

根據《每日星報》報導，女網友丹妮（Dani Trops）曾患有乳癌，戰勝病魔後她開設TikTok帳號，長期推廣乳癌治療知識，提到惡性腫瘤很接近她的乳頭，當時為了保命，她只能接受雙側乳房切除手術，醫師在她的乳房上做了切口，並切除2顆乳頭，儘管少了兩點，胸部與其他人不同，但她並未因此感到自卑。

丹妮近日還在抖音，分享自己「無罩」穿透視裝的影片，累積2150萬觀看次數，提到每當她這樣打扮出門時，總會引起路人議論紛紛，詢問「你有穿胸罩嗎？」、「你的乳頭在哪裡？」、「這樣合法嗎？」等，也曾收到惡意評論，就算她拍影片說明自己的故事，還是會被質疑，乳頭僅是用膠帶貼住罷了，但她並不以為意。

丹妮並未被惡意評論擊垮，依舊驕傲地展現傷疤，提到自己很感激醫療團隊，將她的胸部重建得如此美麗，也希望透過自己的故事，讓同樣患有乳癌的人也能正視自己的身體，別因患病而感到自卑，並提高社會對乳癌的認識及重視，「我想透過展現傷疤的美，讓其他人也能感受到力量」。