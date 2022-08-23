許多人小時候都會擔心，如果不小心把水果籽吃下肚，它會不會在肚子裡發芽長大。近日大陸一名2歲幼童，因為一邊吃水果一邊大笑，而誤吞水果籽，不久後開始咳嗽、氣喘，就醫檢查才發現，那顆水果籽卡在他的氣管裡，而且在溫暖潮濕的「培養」下，已經發芽膨脹了。

根據《白鹿視頻》報導，廣東佛山一名2歲幼兒一邊吃黃皮果一邊大笑，不慎將水果籽吃下，過了一陣子之後，他就開始頻繁咳嗽、氣喘，於是父母帶他到醫院求診，檢查後發現他的右主支氣管有柱狀異物的影子，同時合併左肺肺炎。

醫生診斷後分析，水果籽落入氣管已經有10天，且通過支氣管鏡檢查發現，因為氣管環境潮溼、溫暖，經過這幾天的「培養」後，水果籽已經發芽膨脹，不但堵住了呼吸道，還大大增加了取出異物的難度。幸運的是，最終醫師還是順利將水果籽取出，同時也提醒，孩子在食用帶籽的食物時，家長應該多加注意，避免意外發生。

新聞曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「小時候擔心的事情原來真的會發生」、「居然真的會發芽」、「小時候的惡夢成真了」、「小時候我媽媽說吃西瓜籽，肚子會長大西瓜，我害怕了好久」、「這媽媽心也真大，2歲這麼小的小孩就讓他吃這麼多籽的水果」。