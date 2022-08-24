在許多人的印象中，總覺得豬很笨重又懶惰，但是豬若遇到緊急狀況時，爆發力可是不容小覷。近日網路上流傳一段「飛天豬」影片，只見豬衝出圍欄後，為了不被人抓到，接連跳過好幾道圍牆，跑起來甚至比人還快，顛覆不少人的印象。

一名網友在臉書粉專《動物梗圖星球》分享影片，並寫下「這...可以去當跨欄選手了」，只見養豬場人員正在關柵欄，豈料圍欄內2、3隻豬突然衝出來，直接把門撞開，工作人員嚇得連忙躲開，豬為了不被抓到，一路在走道上狂奔，隨後還跳過高約1.5公尺的圍牆，行動非常靈活，柵欄門完全沒有發揮作用。

不少網友驚呼「圍欄門有關跟沒關一樣」、「這些豬不當運動員太可惜了」、「飛天豬豬」、「沒想到豬這麼會跳」、「不能叫肥宅豬了，豬都比人類還有活力」、「原來豬急跳牆才是真的」、「我以為養了豬，沒想到是羊」、「山豬急了，真的跳很高，我有遇過」。

另外，不少人認為豬會睡在排泄物中，是不愛乾淨的動物，但事實並非如此。根據《BBC》報導，豬沒有排汗功能的汗腺，容易導致身體過熱，因此牠們在泥漿中打滾，主要是為了保持涼爽及降溫，英國牛津大學拉爾森教授（Greger Larson）提到，豬就像其他動物一樣，會想辦法讓自己舒服，牠們並不喜歡弄髒身體，而是為了降低身體的溫度，除此之外，身上抹泥巴還能保護皮膚不被陽光照射和防止被蚊蟲叮咬。