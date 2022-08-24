澳洲一名7歲女童日前和家人一起到遊樂園，在搭乘設施「飛天鞦韆」的時候卻發生意外插曲，當時設施才剛升空旋轉不久，女童腿上的義肢就脫落、噴射出去，讓在一旁觀看的媽媽嚇壞了，不斷喊著「小心」以提醒周遭的遊客，所幸並沒有人因此受傷。

根據《紐約郵報》報導，澳洲7歲女童日前和家人到遊樂園玩耍，她開心搭乘設施「飛天鞦韆」，而奶奶則在底下舉起手機，想要拍攝孫女玩樂的畫面，未料設施才剛升空旋轉不久，就有一條「腿」噴射出來，女童母親塔圖姆（Tatum）見狀立刻大喊「小心！小心！」提醒周遭的遊客。

事後塔圖姆將這段影片分享到TikTok，並解釋那條「腿」其實是女兒的義肢，「我女兒的義肢在遊樂園故障，從飛天鞦韆上掉了下來，我很感激沒有任何人受傷」，影片曝光後累計超過500萬觀看次數。

塔圖姆受訪時表示，女兒罹患先天性的腓骨半肢畸形（Fibular Hemimelia），所以才會截肢、穿戴義肢，不過到遊樂園玩的那天，固定義肢的針鎖系統（Pin and Lock System）剛好故障，沒有確實鎖緊，當飛天鞦韆開始運轉時，它就已經脫落了，但神奇的是，義肢上沒有任何刮痕，後來為了確保其他遊客的安全，他們也沒有再幫女童裝上義肢。