美國德州正經歷嚴重乾旱，導致當地部分河流乾涸，恐龍谷州立公園卻因禍得福，在乾涸的河床上發現多處保留完整的恐龍足跡，且大多都是由高棘龍留下，時間可以追溯到1.13億年前，全新的發現讓專家興奮不已。

這些足跡大多是由高棘龍留下的。(影片來源/YouTube/ABC News)

根據《CNN》報導，美國德州近日經歷嚴重乾旱，導致河流乾涸，恐龍谷州立公園（Dinosaur Valley State Park）22日發表聲明表示，在園區內河床的不同位置發現許多恐龍足跡，可追溯到1.13億年前，公園發言人賈西亞（Stephanie Salinas Garcia）指出，這些足跡都來自高棘龍，該恐龍是肉食龍下目異特龍超科鯊齒龍科的一個屬，生活在白堊紀中期的北美洲，成年後身高可達15英尺（約4.5公尺），體重近7噸。

賈西亞補充表示，河床上還有發現其他種類的恐龍足跡，其中包含波塞東龍，是種大型、四足的草食性恐龍，具有小型頭部與長頸部，成年龍身高可達60英尺（約18.3公尺），體重約44噸。

賈西亞解釋，在正常的天氣情況下，河水會淹蓋河床，且底部有許多沉積物，讓恐龍足跡難以顯露出來，而今年夏天的乾旱嚴重，導致公園內一條河流的大部分區域都處於乾涸狀態，才有機會讓這些被「封印」1億多年的恐龍足跡重見天日，對此賈西亞相當開心，「能在公園裡有這些發現，看到新的恐龍足跡，總是讓人感到興奮不已」。

不過賈西亞也說，等到當地降雨之後，這些恐龍足跡就會再次被淹沒於水下，儘管有些可惜，卻能夠保護它們免於自然風化和侵蝕。