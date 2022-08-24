花錢消災，小心被騙！大陸廣西一名男子近日到醫院看病，回程被一名自稱「大師」的男子搭訕，對方表示可免費看手相，他出於好奇嘗試看看，卻被告知有凶兆，大師隨後分享化解方法，男子需拿出錢當擋煞用品，往前走188步別回頭就能化解災難，事後大師會退還錢財，豈料他走完188步後，一回頭才發現大師早已落跑。

根據《新浪新聞》報導，廣西柳州市一名潘姓男子日前到醫院看病，回程在醫院附近，遇到一名自稱「大師」的40歲男子，表示可以幫忙免費看手相，潘男出於好奇便給對方算命，大師的右手手腕綁著繫鈴鐺的紅繩，隨後在地上放一張紙，紙上寫滿有關命數變化的文字，大師一邊看手相一邊搖鈴鐺，說潘男即將遇到「凶兆」，須花錢消災。

當時還有一名路人靠近，似乎也曾被大師算過命，直呼「大師算得很準，可以支付99、168、188、199元（人民幣）等吉利的錢數，錢給得越多，則表示誠意越大」。豈料潘男深信不疑，支付988元、888元、488元，總計2364元人民幣（約新台幣1萬元），大師才分享化解方法，只要向前走188步不回頭就可消厄運，而且潘男走完後，大師會退還錢財。

豈料潘男走完188步後，一回頭發現所有人早已消失，才驚覺自己遇到神棍，氣得到當地警局報案，柳州鵝山派出所民警連日調查，發現該詐騙集團多在柳州市的醫院附近作案，成功逮捕4名嫌疑人，進一步了解發現，主嫌莫姓男子根本不是大師，只是一名工廠退休員工，而團伙成員則是他的朋友，他們退休後組團出來詐騙。