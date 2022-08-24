大陸湖北一家五口，除了爺爺和孫子以外，其他人頭腦都不太靈光，因此在農村裡經常有謠言，說孫子是爺爺和兒媳生的，為了證明自己的清白，爺爺特地帶一家人到北京做親子鑑定，未料結果竟證實，他真的就是「孫子」的親生父親。

大陸DNA鑑定師鄧亞軍已經從業20多年，看過大大小小的家庭紛爭，也因為工作的特殊性，被眾人稱作「婚姻粉碎機」。某次受訪時，她分享曾經手的案件，湖北農村的一家五口來鑑識中心做DNA鑑定，家庭成員包含爺爺、奶奶、兒子、兒媳和孫子，爺爺十分能言善道，稱妻子、兒子和兒媳腦袋都不太靈光，有些笨笨傻傻的，但孫子卻非常聰明，所以農村裡都在謠傳，說這個孫子是他和兒媳生的。

為了證明自己的清白，爺爺才會帶著一大家人來到位於北京的鑑定中心，工作人員都被爺爺的說詞感動，認為他老人家十分不容易，但鄧亞軍從業以來已經看過太多謊言，一心只相信鑑定結果，最後證實孫子的親生父親真的就是爺爺，讓眾人震驚不已。

除此之外，鄧亞軍也看過令人心碎的案件，一名女子因為曾患有癌症，被醫師診斷不適合懷孕，以免癌症再度復發，丈夫得知消息後，就建議要領養孩子，於是帶回來一名8歲男童。

初次鑑定時，夫妻只提供頭髮當作檢體，鄧亞軍卻發現頭髮來自一名女孩，明顯與受檢者性別不符，後來女子帶男童到鑑定中心抽血再檢驗，證實男童和丈夫有血緣關係，也就代表他是丈夫和外面小三生的孩子，殘酷的結果讓她當場崩潰大哭。