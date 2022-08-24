俗話說「人外有人，天外有天」，再厲害的生物都會有天敵。美國邁阿密動物園研究人員前陣子在追蹤一隻緬甸蟒，某天發現牠的移動軌跡異常，調查後卻不見緬甸蟒的身影，只看見一條挺著大肚子的食魚蝮，照了X光才知道，原來緬甸蟒早就成了牠的美味大餐。

根據《福斯新聞》報導，邁阿密動物園（Miami Zoo）的研究人員原本在追蹤一條近1公尺長的緬甸蟒（Burmese Python），並在牠的身體裡植入信號發送器，以便定位使用，不過最近研究人員發現，這條緬甸蟒出現與過往不同的移動路徑，為了調查背後原因，他們透過定位追蹤到牠的位置，看見的卻不是緬甸蟒，而是一隻1.09公尺長的食魚蝮（Cottonmouth）。

更吸引研究人員注意的是，這隻食魚蝮的肚子異常脹大，就像是剛剛飽餐一頓的樣子，他們抱著半信半疑的態度帶食魚蝮去照X光，沒想到真的在牠的體內發現原本追蹤的緬甸蟒，從X光片上可以清楚地看到緬甸蟒的脊椎和信號發送器。

食魚蝮是美國東南部沼澤地的一大惡霸，也是美國十大致命毒蛇之一，長度雖然在2公尺以內，但生性兇猛，舉凡魚類、蛙、小型哺乳動物、鳥類、蜥蜴、其他蛇類和短吻鱷的幼體等都是牠捕食的獵物。

由於食魚蝮是美國原生蛇類，緬甸蟒則是外來物種，所以不少美國網友興奮表示，緬甸蟒遇到了本土剋星；另外也有人擔心，信號發射器是否會一直卡在食魚蝮體內，對此邁阿密動物園回應，大家不需要擔心，因為他們追蹤約1周後，就發現食魚蝮把信號發射器排出體外了。