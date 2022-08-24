各地婚禮習俗略為不同，該怎麼做、錢要給多少，婚禮前一定要先談好，若婚禮進行到一半突討錢，恐怕都讓人難以接受。大陸河南一對新人近日舉辦婚禮，新郎到女方家迎親時，新娘竟臨時討6萬人民幣（約新台幣26.4萬）上車禮，新郎最終氣到連婚都不結了。

根據《網易新聞》報導，大陸河南一名網友近日分享結婚影片，只見新郎來到女方家迎親，豈料新娘卻臨時討上車禮6萬元人民幣（約新台幣26.4萬），新郎聽到後當場傻眼，表示「之前也沒說還有上車禮呀！我沒有準備怎麼辦？」，但新娘卻堅持沒有上車禮就不走。

新郎急著跟身邊親友借錢，但只籌到2萬元人民幣（約新台幣8.8萬），眼看新娘依舊賭氣不上車，他氣得當場飆淚，新郎的長輩見新人僵持不下，趕緊出面勸說新娘，表示上車禮給2萬元已經不少了，6萬元並非小數目，也不可能籌得出來，「人家家裡的錢都花在你身上了，娶個媳婦多不容易啊！趕緊上車吧」。

在長輩的勸說下，新娘才緩緩走向禮車，但當新郎牽起她的手時，新娘似乎還滿肚子氣，直接把對方的手甩開，新郎見狀再也忍不住了，最終將手中的捧花往外扔，隨後甩頭離開，留下新娘一人不知所措，婚禮最終以尷尬收場，兩人是否有和好不得而知。

影片曝光後，不少網友直呼新娘誇張，「太貪心了。這種人上車要上車禮，下車還要下車禮，根本不會替替另一半著想，就算真的結婚了，婚姻也不可能幸福，不如別結了，對彼此都是解脫」、「新娘方貪財，支持新郎果斷」、「現在想結婚，都要先拜財神了」、「婚姻是一輩子的事，如果連丈夫的錢都要坑，這種婚不結也罷」。