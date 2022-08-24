唐朝詩人李白才華洋溢，從小就對出仕有著極為強烈的慾望，但他卻從未參加科舉，他曾說是不屑參加，之後靠與達官貴人攀關係，才做到翰林學士的位置，相當於皇帝的秘書，但經後世研究，認為李白並非不屑參加科舉，而是他沒有資格。

根據《梨視頻》報導，唐朝時科舉制度完善，讀書人想要進入仕途，就必須通過科舉考試，但充滿抱負的李白卻曾說，他不屑於科舉，後世不少人認為，並非他不想參加，而是不能參加，因為按照《新唐書•選舉志》記載「刑家之子，工賈異類」無法參加科舉考試，而李白遊歷揚州時曾說，他一年散金30萬，因此不少人認為，他可能出生於商人世家。

在《新唐書•李白傳》記載「李白，字太白，興聖皇帝九世孫。其先隋末以罪徙西域，神龍初，遁還，客巴西」，指李白的先祖曾獲罪被流放到西域，直到武則天時期才回到蜀地，而唐朝參加考試前，考生必須出示自己的身分證明，以示家族清白，另外，李白在作品中也鮮少提及身世，因此後世普遍認為，李白因家族關係，所以沒有資格參加科舉。

在唐代，遴選官員除了靠科舉外，還有就是薦舉，透過他人推薦進入仕途，李白雖才華洋溢，但卻無奈沒有背景，他不斷結交達官貴人，最終得到宰相賀知章和玉真公主的推薦，擔任唐玄宗身邊的翰林學士，不過李白個性桀驁不馴，在位僅短短2年就離開長安，有一說是他喝醉時讓高力士幫脫靴，對方懷恨在心，之後藉由詩詞《清平調》的內容搧風點火，讓楊貴妃慫恿唐玄宗將李白趕出長安。

但陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲則解釋，當時李白名氣很高，百姓都愛講名人的八卦，「高力士脫靴」可能是八卦內容，而且在唐代刺史范傳正為李白作墓誌銘《贈左拾遺翰林學士李公新墓碑》，也並未提到脫靴一事，僅說皇帝召他入宮寫詩，但李白卻在翰林院喝醉，讓高力士扶他上船。