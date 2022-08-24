寶貝吉娃娃罹患淋巴癌，化療後脖子的腫瘤才剛稍微改善，卻因為偷吃了草仔粿，第二天脖子又腫了一塊很大很硬的球狀物，醫生一針刺進去流膿出來，決定開刀，但開刀後寶貝就不再吃東西，兩周後就離開了。

媽咪好自責，當時要是不跟牠搶草仔粿，讓牠慢慢吃完，會不會就沒事？！媽咪說，當時看到牠偷吃草仔粿後，深怕牠噎著，才會伸手跟牠搶，結果反讓牠更狼吞虎嚥，心急之下，媽咪又拿一隻雞腿想跟牠換，但沒想到寶貝一口氣把雞腿、草仔粿通通吞下肚，媽咪至今想不通，為什麼吃下草仔粿後，脖子會腫起來，但自責的情緒卻始終啃噬著自己。

離世溝通時，吉娃娃說：「到嘴的食物，我才不會讓給媽咪咧」、「雖然那天吃得很急，但最後被我通通吃下去，我覺得好滿足呀」，真沒想到媽咪自責的點卻是寶貝生命最後最滿足的美味。牠還跟媽咪說，說不定就是因為吃下難以消化的粿，才讓牠可以在開刀後，即使甚麼東西都沒吃，還有體力撐兩個禮拜。

想當年初相遇，媽咪第一眼見到寶貝時，就輕輕地在牠耳畔說，「我會為你負責到底的呦」，甚至還常常對牠開玩笑說：「以後，我要嫁給你」，媽咪真的沒想到12年後牠會以這種方式離別。媽咪回憶道，寶貝在時，她都趕準點下班，只想回家跟牠耍廢，現在，寶貝不在了，被公司留晚一點也無所謂了。

媽咪就是這麼愛牠，所以很想知道在狗兒子心中，自己是甚麼角色，因為媽咪發現，狗兒子對她的閨蜜比對媽咪還熱情，人家一叫，牠就衝過去搖尾巴，但對媽咪就沒有在「信到」（台語），但即便經常被狗兒子冷落，媽咪還是覺得這樣的牠好可愛。吉娃娃說：「媽咪，那是做面子給你欸」、「媽咪是自己人不用裝呀，可以沒大沒小，但我最愛的還是你呀。」

到現在媽咪都假裝牠還活著來騙自己過日子，她接著問：「寶貝可能以何種方式回到自己身邊？」很少會接收到影像畫面的我，此時腦海中卻一下子出現了穿著衣服的虎斑貓，一下子又是黑色的狗狗，一下子是天竺鼠，最後又回到一窩虎斑，也許是剛離世的寶貝對於下一輩子想以甚麼型態回到媽咪身邊心意還未定，所以給我的畫面變來變去。

但因為虎斑貓的畫面出現兩次，看來牠應該滿想體驗當一隻虎斑貓看看，只是老實說，輪迴是老天爺的事，我也只能請媽咪多留意有沒有投緣的虎斑貓來到身邊，說不定就是親愛的牠來續前緣呢！