近10年來網路社群發達、自媒體當道，不少人會拍攝新奇逗趣的影片來博取關注。近日一名女網友在街上隨機找阿伯看自己跳舞，沒想到意外獲得對方認真的講評，尷尬又奇妙的畫面讓網友全都笑翻了。

女網友小張近日在社群平台分享一段影片，她在路邊隨機找了一位阿伯，稱學校作業要求跳舞給路人看，詢問阿伯是否願意幫忙，等對方答應之後，小張就開始跳起最近在抖音爆紅的「叮叮噹噹舞」，一邊跳還一邊用嘴巴哼出旋律，而阿伯也真的站在原地認真欣賞小張的舞姿。

小張跳完後，立刻問阿伯會給她的舞姿打幾分，阿伯認真思考了幾秒後給出7分，並附上一系列的講評與建議，包括動作可以更熟練一點、多加一些轉身的動作，最好再加上配樂，小張聽完後現場更正缺點，又重新跳一次舞給阿伯看，只見過程中他頻頻點頭，還讚許地說「這樣比較好」。

影片曝光後立刻引發熱議，IG貼文已經累計近5000人按讚，網友們看完全都笑瘋，紛紛留言，「只要自己不尷尬，尷尬的都是阿伯」、「大哥講評的很認真，感覺是個認真生活的人」、「這個勇氣我給3000分」、「阿伯也太認真了吧！竟然一點都不想笑」、「原來阿伯是舞蹈教練」、「阿伯很認真點評欸，好可愛」、「阿伯人太好了吧，居然還看了第二遍」。