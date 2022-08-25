英國一名雙性人原本想當女性，豈料到了青春期後，他發現自己並未發育出女性第二性徵，最終選擇當男性，無奈他身上同時擁有睪丸跟卵巢，但卻沒有陰莖，因此砸8萬英鎊（約新台幣286萬）用自己的手臂打造出陰莖，除了延長尿道外，還放入勃起裝置，讓他也能和一般人一樣享受性愛生活。

根據《每日星報》報導，羅珊特（Roshaante）近日接受節目《Skin Deep》訪問，提到他從小認為自己是女性，由於他出生時睾丸倒置，而且沒有陰莖，所以起初都沒有發現異狀，直到11歲時，他才被檢查出同時擁有睪丸跟卵巢，被認定為變性人，但他依舊想以女性身份生活，卻事與願違，他長得越來越像男性。

羅珊特無奈表示，「我覺得當女性很棒，但青春期來了，我看起來越來越像男人，我身上沒有發育出女性第二性徵」，他最終接受成為男性，砸8萬英鎊（約新台幣286萬）進行陰莖成形手術，利用手臂的肌肉、血管及皮膚等培養出一根陰莖，再移植到下體，延長尿道並放入勃起裝置，讓他能像其他一般人享受性愛，醫療團隊還在他的睪丸放入植入物，睪丸才露了出來。

羅珊特坦言，他還進行子宮切除術，子宮切除後他面臨更年期困擾，現在依舊在經歷熱潮紅，他目前很滿意自己的外表與生活，不過手術確實既費時又花錢，到目前為止，他已進行過5次手術，一共花費8萬英鎊（約新台幣286萬），之後還會再接受第6次手術。