在路上經常看到有飼主遛狗，不過現在寵物選擇越來越多樣，台灣還有YouTuber遛過金魚，若寵物長得太特殊，就容易吸引路人注意。美國一對母女近日開車出門，發現路上竟有人在遛灰色巨獸，看起來像狗又像狼，由於牠的外型非常嚇人，在網路上引發討論。

路人遛的寵物外型太驚人，引發萬名網友討論，甚至有人開玩笑說，這可能是實驗室跑出來的變種生物。(影片來源/YouTube/WOWZRS TV)

影片網站《Worldstar》近日流傳一段影片，美國一名媽媽開車載孩子出門，停等紅燈時發現，路邊出現一名女子正在遛寵物，起初她們以為是在遛狗，但越看越不對勁，她的寵物體型非常大，身高及腰，全身都是灰色的毛髮，讓車上的母女倆相當困惑，媽媽詢問「那是狼還是狗？」，女兒則回答「應該是狗，好大」。

影片上傳短短幾個小時，就累積14萬瀏覽數，引發網友熱議，「好大一隻，看起來好像一匹小馬」、「這確定是狗嗎？看起來像是狼」、「帶這一隻寵物出門，根本沒人敢靠近吧」，還有人開玩笑提到，「可能是從五角大廈實驗室逃出來的變種生物」、「主人應該是養了一隻鬣狗或狼人吧！」。

多數人猜測，這隻寵物的品種應該是「愛爾蘭獵狼犬」或「蘇格蘭獵鹿犬」，牠們的毛都呈現灰色，而且體型非常大，體重可達40、50公斤，雖然外表有些嚇人，但牠們性格沉穩忠誠。另外，也有一名飼主透露，「有可能是狼與德國牧羊犬混種，我自己就有養一隻，牠站起來身高約6英尺6英寸（1.9公尺），爪子能碰到我的肩膀，雖然牠們長相兇猛，但個性很乖巧，不會傷害任何人」。