國外一名正妹日前和朋友到泰國動物園遊玩，與紅毛猩猩合影時，紅毛猩猩竟一把將她拉進懷裡，雙手捧著正妹的胸部，還湊過去親吻她的臉頰，把周圍的遊客逗得捧腹大笑，而該間動物園的紅毛猩猩出了名的「好色」，牠們經常對女遊客伸出鹹豬手。

根據《每日郵報》報導，27歲安吉拉（Angel Orangelor）近日與朋友到曼谷賽瑞福動物園（Safari World）參觀，與紅毛猩猩合影時，卻被對方偷吃豆腐，當時安吉拉被猩猩擁入懷中，隨後胸部就被猩猩捧住，甚至還被偷親臉頰，紅毛猩猩隨後還對鏡頭伸出舌頭爽笑，彷彿在炫耀一樣把周圍的遊客全逗笑。

安吉拉對此並不介意，笑著提到「猩猩只是想向我表達愛意，牠看起來很可愛，而且也沒傷害我，個性非常友善，我與朋友都覺得很有趣」，而她的朋友弗蘭則說，當看到紅毛猩猩伸出舌頭那一刻，畫面真的很寶貴，他們也趕緊將過程拍下，「牠可能是想用笑容，掩飾自己偷摸女遊客的行為」。

事實上，賽瑞福動物園內的紅毛猩猩，經常在與女遊客合影時伸鹹豬手，今年6月另一名正妹達拉勒（Dararat Suwanmai）同樣到動物園參觀，坐在鞦韆上準備合照，紅毛猩猩也是湊了過去猛抓胸部，達拉勒當下哭笑不得，畫面也在網路上瘋傳。

紅毛猩猩為何有伸鹹豬手舉動，目前無法得知是出於自我想法，還是接受過訓練。不過，紅毛猩猩確實非常聰明，是唯一主要生活於樹上的類人猿，牠們懂得使用各種工具，例如用樹枝和樹葉建造床舖，不僅如此，在野外還有散播種子的作用，但近幾年人類濫砍濫伐、偷獵及非法寵物交易等，造成紅毛猩猩數量急劇下降。