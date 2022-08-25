現代人很注重個人衛生，洗漱用品非常多樣，不過肥皂直到清朝才發明，古人在沒有肥皂的年代，究竟用什麼東西清潔？其實每個時代的洗潔用品都不同，以遠古時代來說，當時的人靠泥土清潔，之後演變成使用淘米水，在清朝還出現各式各樣的宮廷秘方，其中慈禧太后的洗面乳成分竟是由鳥屎組成。

在沒有肥皂的古代，當時的人要如何清潔身體呢？(影片來源/YouTube/看鑑)

根據《梨視頻》報導，在原始時代，身體若是髒了，當時的人會使用泥土清潔，因為泥土屬於鹼性，可以與油發生皂化反應，到了先秦時期，淘米水成為重要洗漱用品，《禮記．內則》記載，「五日，則燂湯請浴，三日具沐，其間面垢，燂潘請靧；足垢，燂湯請洗」，其中就提到當父母的臉髒時，晚輩應用淘米水幫忙清洗。

當時人還認為，使用淘米水泡澡不僅能幫助清潔，還有藥浴的作用，使皮膚變得光滑，到了秦漢時期，人們開始用植物「皂角」洗漱，清潔效果比淘米水更好，而且有治風濕與皮癬的效果，但當時皂角屬於稀有物，價格昂貴，因此多數人依舊使用草木灰或淘米水清洗身體，而從原古時期到隋朝，當時的人還沒有刷牙的習慣。

從唐朝開始，民眾逐漸注重口腔衛生，在醫學家王燾所寫的醫學巨著《外台秘要》提及，當時的人會把楊柳枝泡入水中，將一頭咬軟，用纖維沾青鹽刷牙，另外，在宋朝《醫說》也記載，人們很注重牙齒清潔，不僅會用酒漱口，當時還發明牙膏，配方是柳條加薑汁，柳條含預防牙齦出血及齲齒的成分，明清時期才出現香皂，《本草綱目》記載肥皂的製作方法，在《金瓶梅》、《紅樓夢》也都提過香皂。

除此之外，清朝宮廷還出現清潔秘方，慈禧太后最喜歡用《玉容散》清潔臉部，成分為白丁香、鷹條白及鴿條白，也就是麻雀、雄鷹與鴿子的糞便，具有消除暗沉、防皺的效果，但是否真的如此有效？大陸皮膚科醫師劉依森提到，鳥屎主要成分為尿素，現代不少保濕產品內也含有尿素，確實能增加皮膚含水量，不過直接使用鳥類糞便保養，恐怕會提高病毒傳播風險，現代人千萬不要相信古時的偏方。