美國一名20歲正妹在連鎖餐廳「Hooters」工作，近日在抖音分享她的熱舞影片，只見她穿著熱褲與背心跳舞，模樣非常性感，隨後將這段6秒影片上傳至網路，引發討論，不過眼尖網友發現，她在跳舞時，身後一名阿伯看得目不轉睛，意外成為影片亮點。

根據《每日星報》報導，連鎖餐廳「Hooters」以熱情洋溢的火辣服務生聞名，在裡面工作的20歲絲派絲（Alid Spice）日前上班時，在店內拍攝熱舞影片，只見她穿著低胸緊身白T恤，露出豐滿的上圍，還有Hooters的招牌極短橘色熱褲。

絲派絲一邊嘟嘴巴，一邊隨著音樂搖擺身體，儘管影片只短短6秒，但迄今已衝破360萬觀看數，有趣的是，眼尖網友並非被絲派絲吸引，而是她身後一名年長的阿伯，只見絲派絲在跳舞時，阿伯側身盯著她看，似乎非常欣賞絲派絲的表演，模樣非常有趣。

許多網友開玩笑地說，「阿伯看起來很享受」、「他是影片中的彩蛋」、「後面那位老哥，眼睛從頭到尾都沒眨過」、「這就是她賺到小費的方式吧」。其實絲派絲本身就是網紅，在抖音上擁有100萬多粉絲，她也經常在社群平台分享跳舞的影片，穿著都非常清涼性感。