大陸河南一座湖泊中驚傳有「水怪」出沒，湖裡的魚全都被牠吃光，導致當地居民人心惶惶，相關單位聽聞消息後，立刻到現場查看，證實水怪真實存在，根據其外型特徵確定是極具危險性的「鱷雀鱔」，並展開一系列抓捕計畫。

綜合陸媒報導，河南汝州市中央公園雲禪湖驚傳有「水怪」出沒，據目擊者表示，這隻水怪的體長約1公尺，不但神出鬼沒，有時候還會露出恐怖的尖嘴長牙，且自從牠出現以後，湖裡所有的魚都被吃光了，導致當地人心惶惶，曾有民眾試圖靠自己的力量捕捉水怪，卻屢屢以失敗收場。

從曝光的影片來看，這條魚並不是謠傳中的1公尺長，但體長至少也有80公分，專家根據這隻水怪的外型特徵判斷，認為牠很有可能是極度危險的外來物種「鱷雀鱔」；據悉，鱷雀鱔最長可以長到3公尺，生性兇猛，全身覆蓋硬鱗，還長有2排銳利的牙齒，牠是一種肉食魚類，只要是水裡的活物牠幾乎都吃，因此對生態有極強的破壞性。

汝州政府工作人員透露，目前湖裡的魚已經差不多被吃光，專家擔心鱷雀鱔在沒有食物的情況下會選擇咬人，如果有幼童在水淺的地方玩耍，很可能會被牠咬傷，所以目前的當務之急，就是將這隻鱷雀鱔抓住。

起初園方嘗試組成捕撈小組，以打撈的方式捕捉鱷雀鱔，但效果並不好，最後只好改以抽乾湖水的方式，經過一個月的抽水，雲禪湖已經幾乎快要見底，並在本月23日展開捕魚計畫，各家媒體紛紛趕到現場直播，創下超過3700萬人同時線上觀看的驚人紀錄，不過當天卻始終沒看見鱷雀鱔的身影，抓捕人員懷疑牠可能躲在仍殘留湖水的管道內，並強調會一直持續行動直到「捕魚歸案」為止。