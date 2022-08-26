英國漢普郡一名婦人在家時，發現對面屋頂上多了一條「水管」，但水管竟緩緩在移動，定睛一看才知是條黃金蟒，而且長達18英尺（5.4公尺），試圖從窗戶溜進鄰居屋內，鄰居發現後趕緊拿出掃把驅趕，蟒蛇最終被推下樓，整個過程全被拍下。

根據《鏡報》報導，居住在漢普郡南安普敦（Southampton）的62歲婦人華薇（Jenny Warwick），當時在家往窗外一看，發現對面鄰居的屋簷上，多了一條「黃色水管」，但水管卻在緩緩移動，讓她驚覺不對勁，仔細看才發現是一條長5.4公尺的黃金蟒。

華薇提到，當時她沒有戴眼鏡，所以看不清楚，之後才意識到是一條蟒蛇，她趕緊叫丈夫過來查看，卻被對方嘲諷不可能，由於蟒蛇體型很大，樓下的路人也發現牠，遛狗的人經過時，趕緊抱起自己的寵物，生怕愛犬被這條巨蟒攻擊。

蟒蛇似乎在尋找地方休息，當時一戶鄰居的二樓開著窗，蟒蛇便試圖闖入屋內，屋主發現後趕緊拿出掃把對峙，經過一番努力後，順利將蟒蛇趕出去，蟒蛇隨後掉落於樓下的車頂上，華薇表示「我聽到好大一聲『碰』，接著就有狗在狂吠」、「飼主很不盡責，蟒蛇如此大一隻，至少38公斤，萬一房子裡有小孩該怎麼辦？」。

附近居民事後找上一名養蛇的鄰居咎責，但對方表示「那不是她的蛇」，但願意提供地方代為保管，不久黃金蟒的飼主才現身領回寵物。而英國皇家防止虐待動物協會（SPCA）表示，蛇類是逃脫大師，牠們會從圍牆上的縫隙鑽出，光是去年就收到1200多份類似報告，而且夏天的發生率比較高，因為天氣熱會讓蛇變得活躍，呼籲飼主要盡好養育責任。