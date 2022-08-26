許多熱炒店都有一道名為「龍珠」的菜，指的就是魷魚、花枝的嘴巴，搭配九層塔料理，成為不少老饕的最愛。近日一名網友在市場，買到巴掌大的龍珠，大小就跟壘球一樣，她也將巨大龍珠照分享至臉書，不少網友直呼大開眼界。

一名女網友在臉書粉專《家常菜》提到，日前在菜市場的海鮮拍賣攤販上，看到超巨大「龍珠」，而且9顆只要200元，讓她心動買回家，打算切片炒三杯，從照片中看到，每顆龍珠大小宛如壘球，旁邊還有許多黑色薄片，則是龍珠裡的牙齒。

9顆巨大龍珠旁還有黑色薄片，則是魷魚或花枝的牙齒。(圖翻攝自臉書/家常菜)

巨大龍珠照引發網友討論，吸引6千多人按讚，不少網友表示「真的好大顆喔！我在市場也沒有看過，真的開眼界了」、「感覺龍珠本人應該已經是成精等級」、「開眼界了，以為是卡通版七龍珠」、「天啊！龍珠的主人不就超大隻的」、「大海怪」、「這怪物應該很巨大，龍珠才可以那麼大」。

還有內行人曝光品種，「這是秘魯的大魷魚，一隻魷魚可能上百斤，肉質偏酸性，必須處理過才能食用，好多鮑魚就是用這種魷魚壓模」。而龍珠其實是軟體動物門中頭足綱動物的嘴囊，也就是魷魚或花枝的嘴巴，早期並沒有人拿來料理，直到有攤商將龍珠入菜，才漸漸受到民眾喜愛，如今更成為熱炒店經典菜色。