乾隆皇帝在位期間曾經6次下江南，有次他微服出巡時到了尚田普濟寺，眼看著天色已晚，就直接在此處落腳，投宿在寺廟裡。隨後當地廚子也端上一道普通的飯菜，但乾隆卻是吃得津津有味，連聲稱讚美味無比，就連回宮後也思思念念，沒想到御廚卻因為無法復刻這道經典美味全被砍了頭，直到廚子道出真相後眾人才恍然大悟。

根據《搜狐網》報導，這道讓乾隆念念不忘的湯品，其實是再平常不過的「菠菜豆腐湯」，然而乾隆皇帝用餐當下卻是驚艷無比，認為京城的御廚根本比不上民間的廚子，於是便問了菜名，廚子看著眼前的客人遠道而來，還吃得津津有味，便給這道湯品取了「紅嘴綠鸚哥，金杯白玉湯」的華麗名稱，乾隆一聽隨即記在腦海中，打算回宮後讓御廚依樣做出這道湯品。

乾隆回宮後，御廚也按照乾隆描述的湯品著手烹飪，但乾隆嚐了一口後將筷子往地上一扔，怒斥「這哪是『紅嘴綠鸚哥，金杯白玉湯』，欺君可惡，給我拖出去砍了！」一連幾天，御膳房的名廚們因為無人能做出符合乾隆口味的湯品，而難逃死劫。

軍師和大臣們眼看這樣下去並不是辦法，為了安撫乾隆，便派出得力助手日夜兼程，到尚田普濟寺請教當初那位廚子的烹飪秘訣，但對方直言「紅嘴綠鸚哥，金杯白玉湯」就是「菠菜豆腐湯」，且是各家寺院都有的素菜，根本不是什麼名菜，「我當時見他是遠道客人，只是把菜名說的好聽一點罷了，萬歲爺口口聲聲說好吃，可能是因為當時腹中飢餓，我的廚藝哪及京中名廚，即使獻菜肯定會被殺頭的！」

廚子一席話讓軍師恍然大悟，於是便安排乾隆到幾百里外圍獵，直到日落西山才命普濟寺的廚子端出菠菜豆腐湯，讓皇帝解饞，乾隆果然連聲稱讚美味，「這才是我以前吃過的『紅嘴綠鸚哥，金杯白玉湯』！」軍師看著皇帝龍心大悅，便趁機將普濟寺廚子的一席話如實轉達，乾隆這時才驚覺自己錯怪了好人，但後悔已經挽不回那些無辜的性命，便下令將御廚們一一厚葬。