大陸廣東一名男子日前到私人魚塘釣魚，豈料竟被魚拉進水裡，他嚇得連忙大聲呼救，當時他並未被滅頂，落水時一邊大喊，手則緊握釣竿不放，旁人趕緊過去幫忙，才發現魚塘水深根本不深，這段影片在網路上瘋傳，讓不少人直呼太有趣。

根據陸媒報導，廣東東莞一名男子到魚塘釣魚，當時釣到後他沒站穩，連人帶椅被魚拖進水裡，男子掉進魚塘後，嚇得大喊「救命！救命啊！」，聲音還帶點哭腔，沒想到水深其實並不深，男子冷靜後才發現，根本沒有滅頂的危險，儘管當下他很緊張，但手裡依然緊握魚竿，一旁的釣客發現後，連忙過去拉他上岸。

這段影片被分享至微博後，累積千萬次的點閱率，不少網友笑著表示，「魚說：你們可能不相信，我今天差點釣到一個人」、「最右邊的男子也是個見過世面的人，默默的看著這一切」、「一看就是新手，老手都會讓大家不用管我，趕緊把魚拖上去」，也有人提醒，「釣魚確實存在風險，最好結伴同行，7月時就發生過釣客落水意外」。

魚塘的老闆還原事情經過，表示起初聽到有人呼救，趕緊查看監視器，才發現有釣客被魚拉進水裡，事後被一旁的釣友救起來，人並沒有大礙，池塘的水1公尺深左右，男子釣到的魚約重30至40斤（約15至20公斤），男子當下可能是太緊張了，過去也曾發生過釣客被魚拉下水的事件，大多數人都能自己爬上來，目前喊救命的只有這名男子，最終魚也脫逃了。