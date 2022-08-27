清朝古裝宮鬥電視劇《如懿傳》裡，由張鈞甯飾演的愉妃，形象看似柔弱，但個性卻很剛強，成為劇中突出的角色，而歷史上愉妃真有其人，愉妃的兒子備受乾隆寵愛，甚至有意栽培他為繼承人，未料她的兒子卻因病去世，愉妃從此不再受寵，但相傳她78歲時，還被皇帝翻牌子侍寢。

根據《藝述史》指出，雍正五年（1727年），海佳氏成為皇四子弘曆的婚約對象，《清史稿‧后妃》記載，弘曆登基後，改年號為乾隆，海佳氏被封為海常在，身分非常低，直到乾隆六年，海常在生下兒子，也就是乾隆的第五子永琪，她才被冊封為「愉妃」。

永琪從小勤勉好學，而且文武雙全，不僅精通滿、蒙和漢三語，也熟諳天文、地理、曆法，尤其是天文算法，因此深受乾隆喜愛，在《清史稿列傳八》記載，當年圓明園九州清晏店發生火災時，永琪甚至不顧自身危險，揹著父親乾隆逃出火場，這也讓乾隆更加喜歡這個孩子，還有意將永琪列為繼承人。

在乾隆三十年，永琪被封為和碩榮親王，據《清史稿》記載，「親王永琪，高宗第五子。乾隆三十年十一月，封榮親王。永琪少習騎射，嫻國語，上鍾愛之。」可見乾隆非常看重永琪，好景不常，隔年永琪因病去世，乾隆悲慟不已。

愉妃失去唯一一個兒子後，當時她已經53歲，根本不可能再生孩子，從此抑鬱寡歡，她也不再受寵，不過乾隆對於永琪的死耿耿於懷，老年時他還曾對英國使臣馬戈爾尼談及永琪，「其時朕視皇五子於諸子中更覺貴重，且漢文、滿語、蒙古語、馬步、騎射及算法等事，並皆嫻習，頗屬意於彼，而示明言，及復因病旋逝。」

相傳，在乾隆五十六年，當時他已高齡81歲，每當想起五兒子永琪時，依舊非常難過，希望找人抒發，或許出於這個原因，再加上當時身邊不少嬪妃早已過世，雖然清朝宮廷規定，嬪妃超過50歲就不能侍寢，但他依舊翻了愉妃的牌，後人認為，兩人當時年紀都很大了，在一起只是想聊聊過往，還有回憶他們的兒子永琪。

乾隆五十七年（1792年），愉妃在永和宮內逝世，享壽78歲，居妃位長達47年，她的後半生雖未受寵愛，但乾隆仍下旨追封她為愉貴妃，並以貴妃的待遇辦理喪事，雖然她喪事按貴妃例辦理，但從檔案記載，她的喪葬禮儀仍遜色於忻貴妃、慶貴妃，而且乾隆指定穿孝人員名單內，並未出現永琪的嫡福晉西林覺羅氏及親孫子綿憶，原因不得而知。