印度哈里亞納邦（Haryana）一戶6口之家，25日吃完晚餐後竟離奇死亡，其中5人詭異倒臥在同一地點，直到鄰居敲門發現無人回應，這才驚覺事情不對勁，趕緊報警，目前死因尚待進一步調查。

綜合印媒報導，安巴拉縣（Ambala）芭拉納村（Balana village）25日發生一起令人震驚的事件，當地一家6口在家中共進晚餐後全數死亡，隔天一早鄰居敲門卻毫無回應，緊急報警後才被揭發，死者包括一對老夫婦、30多歲的兒子和媳婦，以及2名年幼孫女。

當地警方表示，26日上午9時許獲報後緊急破門而入，印入眼簾的是5具屍體倒臥在地，且無生命跡象，死者身分為65歲的拉姆（Sangat Ram）以及他60歲妻子考爾（Mahindra Kaur），和28歲的兒媳瑞娜（Reena），以及2名年僅8歲和5歲的孫女潔西（Jassi）、阿蘇（Ashu）。至於34歲的兒子辛格（Sukhwinder Singh）則疑似輕生，遺體垂掛在房內的吊扇上。

報導指出，警方懷疑辛格輕生前下毒謀害家人，但副警司喬京德爾（Joginder Singh）卻表示，其他5人可能是被勒死的，真正死因尚待驗屍後才能確定。此外，警方也在現場發現辛格留下的遺書，內容提到公司2名長官強迫他上繳100萬盧比（約新台幣37.9萬元），目前已成立調查小組深入釐清事故原因，至於遺書中提及的2人已被列為被告，正在接受審訊。

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