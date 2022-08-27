世界現存體型最大的魚類「鯨鯊」張嘴進食時，宛如黑洞一樣。台灣臉書粉專《動物星球頻道》近日分享鯨鯊吞食影片，只見牠將嘴打開後，整群小魚被吸入嘴裡，壯觀過程讓不少網友驚呼，「大快朵頤的畫面，好驚悚」。

國外攝影師飛利浦斯（Edward L philips）近日在網站「Gfycat」分享鯨鯊（Whale Shark）進食影片，只見鯨鯊張開大嘴，不到幾秒鐘的時間，就將前方的浮游生物、魚類等全吸進嘴裡，臉書粉專《動物星球頻道》也分享這段影片，讓不少人直呼「感覺好像黑洞喔，能把所有東西吸進去」、「當馬桶按下沖水鍵...」、「看到這畫面，只想到我們要一起愛護海洋」。

有網友補充說明，鯨鯊覓食時，會先張開嘴吸進大口海水，再將嘴巴闔上，隨後會從鰓排出水，留下磷蝦、藻類等微小生物作為食物，而牠們的牙齒像是細小成排的牙籤，沒有太多咀嚼的作用，屬於一種濾食性動物，而且鯨鯊是鯊魚，並非鯨魚。

根據《世界自然基金會》介紹，鯨鯊是世界現存體型最大的魚類，主要以浮游生物為食，棲息於熱帶和溫帶海域，牠們雖然體型龐大，但個性卻很溫和，表皮上有黃白色的斑點與條紋，迄今為止，記錄到最大尺寸的鯨鯊為12.65公尺長、21.5公噸重，但牠到底能長到多大，目前仍不清楚，雖然鯨鯊幾乎沒有天敵，但人類進行漁業活動，成為牠們數量減少的主因，目前被列為易危物種。