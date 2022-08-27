清宮劇一直是許多觀眾熱愛的題材，尤其是《甄嬛傳》可說是後宮劇的顛峰之作，而它的續作《如懿傳》同樣熱播，後者講述的是如懿從少女時與乾隆相知相惜，在歷經後宮鬥爭後成為繼后，最後卻夫妻離心的故事。劇中的反派衛嬿婉壞事做盡，惡毒形象深植人心，不過宮女出身的她為了上位更是無所不用其極，就連乾隆也被挑逗的心癢難耐，二話不說就封她為答應，當晚侍寢。

根據《搜狐網》報導，《如懿傳》中衛嬿婉的原型是孝儀純皇后，也就是嘉慶皇帝的生母令妃，出身低微卻備受寵愛。宮女出身的衛嬿婉跟侍衛凌雲徹是青梅竹馬，後來為了上位，在太監的幫助下引起了乾隆的注意，並被帶進養心殿當御前宮女。

眼見機不可失，衛嬿婉使出渾身解數挑逗乾隆，除了表示自己仰慕乾隆已久，又提到乾隆因為國事操勞，「衣裳都鬆了」，短短5個字立刻勾起乾隆的好奇心，反問她為何知道衣服不合身，衛嬿婉立刻嬌羞說出自己以前當差時，負責清洗乾隆的衣物，因此對於乾隆的身形瞭如指掌，更不忘嬌喊「皇上的身形，日日如在眼前」。

話一說出口，立刻撩得乾隆心癢難耐，要她近身測量尺寸，衛嬿婉先是欲拒還迎，接著順勢上前，用手當作量尺，二話不說環抱住乾隆的腰，直到太監闖入養心殿才不情願的鬆手。不過即便這段曖昧過程遭到中斷，但乾隆下秒隨即牽起衛嬿婉的手，向太監下旨，「封宮人衛嬿婉為答應，伺居永壽宮，今晚侍寢，再撥兩個宮女給她。」衛嬿婉的後宮晉升之路自此正式開啟。