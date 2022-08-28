馬來西亞一名女子結婚5年，卻始終沒有懷孕生子，沒想到丈夫不但沒有體諒她，反而不斷罵她「不孕」，讓女子備感壓力，最後在一氣之下，和其他男人發生關係並懷孕，雖然證實了「不孕」不是她的問題，但也讓她嚇到急忙找醫生墮胎。

Sy pernah diminta utk gugurkan kandungan. Seorg wanita 32 thn yg sudah 5 thn kahwin tanpa zuriat, akhirnya mengandung tp dgn benih lelaki lain, tanpa suami mengetahuinya. Ini kerana dia tertekan sbb dituduh mandul, sdgkan si suami tak pernah jalani pemeriksaan. pic.twitter.com/Ic1PMmU1DS — Ahmad.RZ (@Dr_Ahmad_RZ) October 7, 2020

根據《星洲日報》報導，吉隆坡一名醫生近日在推特發文，分享自己曾經手過的個案，他表示有一名32歲的女子來找他墮胎，得知背後原因後，讓他震驚不已。這名女子已經結婚5年，一直都沒有懷孕生子，最後在丈夫不知情的狀況下，懷上了別的男人的孩子。

醫生透露，這名女子的丈夫常常罵她「不孕」，但丈夫卻從來沒有做過身體檢查，在伴侶長期的指責下，女子受到極大的壓力與負擔，對情緒也有負面影響，她才會在一氣之下做出極端的行為，用和別的男人發生關係的方式，來證明自己的健康狀況沒有問題。

不過經過檢查，女子和胎兒的都十分健康，因此醫生拒絕了她的墮胎請求，並轉介給相關單位的輔導員，試圖尋求更好的解決辦法。醫生也在推文中提醒，當家庭發生問題時，不應該把責任全都歸咎於其中一方，或是向另一半施加壓力，而是要一起面對、解決眼前的困難，「2人定下愛的誓言之後，不管是悲是喜都要共同面對，不要讓你的伴侶被壓得喘不過氣來」。