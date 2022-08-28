毛小孩的精力旺盛，平時需要大量活動來消耗牠們的體力，但和正值成長期的人類小孩比起來，到底誰的精力更勝一籌呢？日本網友曬出小孩和愛犬玩水的照片，孩子們在後方玩得不亦樂乎，狗狗卻扶著水池邊，露出一臉生無可戀的表情，似乎在說「何時才開學？」，崩潰的一幕讓網友全笑翻。

日本名古屋一名飼主飼養了一隻混有博美和西施血統的米克斯狗狗，叫做「蜜柑（みかん）」，並開設推特帳號「@mikandaisukisu」來分享牠和飼主一家人的生活日常。由於最近正值暑假，推主特地準備藍色水池讓2名孩子玩水，他們當然也不忘拉蜜柑一起玩耍，沒想到推主卻捕捉到蜜柑扶著水池邊，一臉生無可戀的模樣。

推主透露，蜜柑其實很喜歡玩水，甚至會主動表示想進水池裡一起玩，不過自從孩子們開始放暑假後，蜜柑幾乎天天陪著他們，在水裡度過一整天，導致原本愛玩水的蜜柑也開始有些厭倦，才會露出「今天也是嗎…」這種無奈又厭世的表情。

照片曝光後，不少網友都被蜜柑的可愛行為逗笑了，紛紛留言，「光看照片就可以感覺到牠的心有多累」、「『累得跟狗一樣』原來是真的！」、「狗生太艱難了」、「牠一定在想到底什麼時候才開學」、「蜜柑加油！暑假快結束了！」、「蜜柑：這個暑假，我為家裡付出太多了」。