美國一名女大生開心來到異鄉上學，未料才開學第一天，就遭遇被閃電擊中的意外，她當場倒地、短暫失去意識，雙腿還一度癱瘓，身上也有多處燒燙傷，醫生還稱閃電擊中的位置離心臟很近，差點引發心臟病，然而她竟奇蹟般地存活下來，讓醫生都震驚不已。

根據《每日郵報》報導，來自阿拉巴馬州的18歲女大生埃格勒（Emma Eggler），近日搬到佛羅里達州的彭薩科拉，就讀西佛羅里達大學（University of West Florida），未料本月22日開學第一天就發生意外，慘遭閃電擊中，埃格勒瞬間失去意識，醒來後來發現自己摔倒在地，且全身無法動彈，不能說話也不能求救，所幸一名大四學生立刻上前幫忙。

隨後埃格勒被送往醫院急救，醫生事後告訴她，閃電穿過她的身體，且距離心臟的位置非常近，很可能是因為年紀還很輕，才能免於心臟病發作。但閃電的威力仍不容小覷，當時她穿在身上的衣服直接從中間裂成兩半、融化開來，左腳的襪子和鞋子也被燒出洞來，雙腿甚至一度癱瘓，讓她十分擔心自己未來無法自由行走。

而她當時配戴的Apple Watch也在雷擊中爆炸，整起意外造成她的胸部、腹部和手腕處二度燒傷。而醫生對於埃格勒奇蹟般地存活下來，都感到震驚不已，埃格勒事後受訪時也笑說，「很多醫生告訴我應該去買張樂透，因為我真的太幸運了」，目前她恢復狀況良好，預計9月初就能重返校園。