過度清潔小心降低耳道防護機制！大陸四川有一名張姓男子日前睡到一半時，突然出現2隻蒼蠅鑽進耳朵，讓他癢得睡不著，半夜緊急就醫掛急診。沒想到檢查後發現耳道內有大量蟲卵和10多隻蛆蟲，就連醫師也嚇一大挑。

綜合陸媒報導，張男上周某天深夜準備睡覺之際，突然出現2隻蒼蠅鑽進他的耳朵裡，當下他迅速將耳朵朝下，拍了一陣子腦袋後，蒼蠅似乎飛了出來，原以為可以安心睡覺，但不久他又感覺到耳朵內似乎還有東西在動，不管怎麼掏都掏不出東西，癢得無法入眠。

忍無可忍的張男最後驅車40分鐘前往醫院急診，經過檢查後，醫師發現張男耳朵靠近鼓膜的位置竟然有大量蟲卵和10多隻蛆蟲。醫師表示「應該是隻母蒼蠅在患者耳朵裡產卵」，推測可能是蒼蠅攜卵進入張男耳朵後遺留下的，隨後便將這些蛆蟲和蟲卵一一取出，並進一步對其耳朵進行殺菌、消炎和清洗。

事後醫師提醒，平時一定要注意保護耳朵，同時不要對耳朵進行過度清潔，「適當的耳屎其實可以保護耳道，防止蚊蟲等異物進入」；一旦耳朵裡鑽進飛蟲也不要自行用硬物強摳，應及時就醫，否則飛蟲可能會順著耳道鑽入深處，屆時情況會更棘手。