華人的姓氏非常多，台灣的前10大姓氏依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，而大陸的前5大姓氏則是李、王、張、劉、陳，其中都包含了「劉、李、王、張」這4個姓氏，為何它們會成為華人大姓呢？最主要的原因就是因為相較於其他姓氏而言，有更多的古人願意將將原來的姓改成這4個。

綜合陸媒報導，劉姓和李姓分別代表了最強盛的2大王朝，漢朝與唐朝，且在歷史長河中，劉家人與李家人不但自己能生，比如中山靖王劉勝的兒子和孫子就超過100人，而且漢、唐皇室還喜歡給沒有血緣關係的有功之臣、番邦從屬賜姓，像是唐初名將徐世勣（音同基），就被賜姓李，改名叫李勣；而五代十國的後唐太祖李克用，原姓朱邪，因為父親被唐朝皇帝賜姓，一家人才改姓李。

但也有一些明明什麼關係也沒有，硬要改姓成劉、李的人，比如東晉十六國時期，匈奴人劉淵是冒頓單于的後代，卻稱家族長期與漢朝皇室通婚，並遵循匈奴以母為貴的習俗而取母姓。除此之外，各類宗室王府裡面的奴婢與下人，大多也會跟隨東家的姓氏。

至於王姓，有一說指出是因為東晉時期的瑯琊王氏太過強盛，所以王姓在那個時候繁衍出巨大的人口，但這並不是唯一的原因。歷朝歷代各個王公貴族不得不隱姓埋名的時候，也紛紛改姓為王，因為「王」是他們祖上曾經獲封的爵位，比如匈奴、烏恒、鮮卑的部分貴族後裔，還有強大的遼國耶律家、金國完顏家，都有不少後人加入了王氏的大家族。

最後的張姓則是在東漢末年人口爆發性成長，因為在這時期出現2大道門流派，太平道與天師道，其首領剛好都姓張，分別為張角和張道陵，大量加入的平民為了融入，也紛紛改姓為張。而且有不少張姓的有名人士，雖然出身貧寒，卻都當上王侯或宰相，比如唐朝宰相張九齡、明朝權臣張居正、清朝兩江總督張之洞等，為張姓的發展奠定堅實的基礎。