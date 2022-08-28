世界上有許多難以用科學解釋的現象，近日一名日本網友透露，家中冷氣擁有「自動偵測人體」的功能，當天恰逢母親過世一周年，但當時明明只有自己和妻子在家，冷氣遙控器的螢幕面板卻顯示有3人，讓他不禁聯想到或許是母親回家探望，瞬間淚流滿面。

原PO日前在推特上PO文指出，家中擁有一台能自動感應人體的冷氣，不過該功能似乎故障了，因為當時家中明明只有他和妻子，但遙控器螢幕上卻顯示3個人像，且對方還站在他的後面，讓他十分錯愕。不過當天正巧是母親過世一周年的忌日，種種巧合讓他忍不住猜想，「彷彿是母親回家，並站到了我身後」。

貼文一出隨即引爆網友熱議，紛紛留言回應「第一時間覺得很恐怖，但想到是媽媽就不怕了」、「覺得毛骨悚然，但又很溫馨」、「雖然我很怕，但又很為你高興」、「一定是回家了，很溫馨的故事」。

事後原PO透露，這張照片其實是在2年前的盂蘭盆節期間所拍攝的，當時看到遙控器顯示偵測到3個人，第一個念頭就是母親回來了，因為房間人數與偵測人數不符的情況，無論是在此前或是之後都沒發生過，但他並沒有因此感到害怕，反而感動得淚流滿面，「這給了我一種不可思議又溫暖的感覺！」

盂蘭盆節是日本的傳統節日，也是日本人一年一次迎接祖先回家，表示感謝之意的重要日子。日本人對盂蘭盆節相當重視，現已成為僅次於元旦的重要節日，公司行號一般都會放假一周左右，稱為「盆休」，很多在外地工作的人也會趁著假期返鄉祭祖。