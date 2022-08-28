美國一名女子在游泳時突然癲癇發作、差點溺死，她的兒子見狀立刻跳水救援，把媽媽拉到樓梯邊，讓她的頭部維持在水面之上，不久後女子的父親也趕到現場幫忙，讓她順利逃過死劫。監視器畫面曝光後，許多網友對於兒子英勇的行為感到讚嘆不已。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在本月5日，美國女子洛芮（Lori Keeney）和兒子加文（Gavin Keeney）在自家庭院的泳池戲水，當時加文已經上岸準備要進屋，洛芮卻突然癲癇發作，全身僵直、抽搐，無法控制肢體的她面朝下泡在水裡，加文見狀立刻奔回泳池，毫不遲疑地跳入水中，並從身後托住洛芮的腋下，緩緩把她帶到樓梯旁邊。

此時的洛芮仍處於癲癇狀態，但加文無法憑一己之力把她拉出泳池，只好先一手抓住樓梯、一手抱住媽媽。所幸洛芮家飼養的狗因為受到驚嚇不斷吠叫，剛好洛芮的父親就住在隔壁，他聽到狗叫就趕到現場查看，發現洛芮和加文的狀況也急忙跳進水裡，把洛芮高高抱起、遠離水面。

事後洛芮將這段監視器畫面上傳到社群平台，她坦言對於是否該發布影片感到遲疑，因為自己癲癇發作的樣子讓她看不下去，但後來還是決定將加文英勇救母的畫面分享出去。

事實上，這已經不是加文第一次在危急時刻幫助媽媽度過難關，2021年5月，剛做完手術的洛芮無法順利吞嚥食物，吃到一半被噎住了，加文見狀馬上環抱住她，開始實行「哈姆立克法」，但他的力氣不夠大，最後只好打給消防局求助。洛芮欣慰表示，加文年紀輕輕就處理過這麼多她的健康問題，「用驕傲來表達我的心情已經遠遠不夠」。