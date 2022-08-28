大陸安徽省南陵縣26日晚間發生一起雷擊致死事件，4位民眾當時正跳著廣場舞，不料跳到一半突然劈出一道閃電，造成2人不幸慘死，另外2人送醫搶救。根據現場畫面顯示，閃電劈向廣場時，一旁還有許多民眾排隊等著做核酸，眾人全被突如其來的意外給嚇壞了。

綜合陸媒報導，事件發生在26日晚間7時25分左右，當時有不少民眾在南陵廣場上跳著舞，沒想到突然電光一閃，有4人不幸遭到雷擊。相關單位獲報後也緊急前往救援，但楊姓民眾和李姓民眾已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，屍檢符合雷擊致死特徵；至於秦姓民眾、張姓民眾經過救治後身體狀況平穩，沒有生命危險。

報導指出，有目擊者當時正在南陵廣場排隊做核酸，天空突然劈下一道閃電，緊接著傳出一陣尖叫聲，等到他跑過去查看時赫然驚見有2個人身體發黑，倒在地上一動也不動。目擊者餘悸猶存表示，「當時那道雷特別大，可能是被第一道最大的雷擊傷的，我都被嚇了一跳，後續又打了好幾道落雷」。

事實上，當天下午5時許，南陵氣象台就曾發布天氣警報，包括籍山鎮、弋江鎮等部分鄉鎮6小時內可能發生雷擊，提醒民眾注意防範。