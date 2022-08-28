近日一段影片在網路上瘋傳，只見一隻虎斑貓嘴裡叼著還活跳跳的魚，昂起頭、翹著尾巴，自信地從遠處走來，彷彿在炫耀自己有美味大餐可以吃，驕傲又可愛的小腳步，讓上萬網友全都融化了。

韓國網友「JeongWoo」近日在推特分享一段影片，只見畫面中一隻虎斑貓嘴裡叼著還在不斷彈跳的新鮮活魚，準備走到隱密的地方大快朵頤，不過這隻活魚體型似乎有點大，導致虎斑貓走路有些不穩，但牠仍高高地昂著頭、瞇著眼睛、翹著尾巴往前走，就像是對自己抓到了美味的獵物感到非常驕傲一樣。

影片曝光後立刻吸引眾多網友關注，截至目前為止影片觀看次數已經超過640萬，還被台灣網友轉發到臉書粉專、Dcard上，大家都被虎斑貓可愛的模樣給融化了，「這貓咪看起來超開心的，昂首闊步好可愛」、「看看牠自信又驕傲的步伐，想必是從哪個好心人的手上化緣來的」、「現撈新鮮哦」、「嘴咬鮮跳魚，腳踩驕傲步」、「喵：這魚快淹死了，朕要帶牠去急救」、「貓咪今天自己加菜了」。

除此之外，還有不少人想起之前在日本節目中，有一隻流浪貓叼起漁夫釣上來的魚，接著就迅速逃離「犯罪現場」，等漁夫回頭時已經來不及挽回，讓他哭笑不得；而當時那隻流浪貓的神情，和這隻虎斑貓十分相似，都可愛到讓人忍不住嘴角上揚。