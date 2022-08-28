葡萄牙一名男子在自家後花園進行工程時，意外挖到疑似恐龍化石的碎片，他立刻請相關單位的人前來查看，經過多年的研究後，考古團隊在近日證實，這是一具「蜥腳下目腕龍屬」的恐龍化石，而且很有可能是歐洲至今出土過最大的恐龍化石。

根據《衛報》報導，葡萄牙中部小鎮蓬巴爾（Pombal）一名男子，2017年在自家後花園進行工程時，意外挖到疑似化石碎片的東西，於是立即聯繫里斯本大學（University of Lisbon）的研究人員到現場查看，隨後相關單位更組成葡萄牙與西班牙考古學家的團隊展開調查。

經過多年的努力，考古團隊在本月初透露，這應該是一具蜥腳下目腕龍屬的恐龍，並推測牠的高度為12公尺，全身完整長度可達25公尺，可能是歐洲至今出土過最大的恐龍化石。此外這具化石掩埋在侏儸紀的沉積岩中，顯示其可追溯到1.5億年前歷史。目前恐龍的椎骨和肋骨在挖掘過後已露出地面，考古團隊表示，應該還有其他部位的化石隱藏在地底下。

蜥腳下目恐龍是所有恐龍中體型最大的，也是有史以來最大的陸地動物，底下有許多知名的屬，包含此次發現的腕龍屬，還有迷惑龍屬（原稱雷龍）、梁龍等。蜥腳下目恐龍是草型性的四足恐龍，通常擁有小型頭部、長頸部、匙狀牙齒、巨大的身體以及長尾巴；牠們主要生存在侏儸紀晚期，約為1億到1.6億年前。