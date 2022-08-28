一提到清朝，很多人都會想到「康雍乾盛世」，然而相較於雍正經歷了慘烈的九子奪嫡後才坐上皇位，乾隆的登基之路可說稱得上平順，原因除了乾隆備受康熙喜愛之外，在他繼承皇位之前還有一個小故事，那就是吃了雍正遞給他的一塊肉，而這塊肉大有玄機，當時眾人都心裡有數，認為「皇位是乾隆的了！」

根據《搜狐網》報導，康熙擁有近百位孫子，加上忙於政務，很難對所有人有印象，但乾隆12歲那年初見康熙，不僅一點也不緊張，應對上也十分得宜，落落大方的舉動讓康熙刮目相看。乾隆私下便向雍正要了乾隆的八字，並在數日後將乾隆接到身邊培養。雍正也十分看好乾隆，雖然其生母地位不高，但乾隆個性沉穩，很有帝王風範。反之，雍正的長子弘時性情放縱，且覬覦著皇位，不受雍正喜愛。

雍正甚至還在祭祀大典上暗示群臣，自己心有所屬，特別選在雍正元年正月十一這天，率領百官前往天壇祭祀，並在祭祀完畢之後，當著眾人的面，賞了一塊祭祀用的肉給乾隆，而乾隆接過肉後，二話不說就忍著肉腥味直接將肉吃完，絲毫沒有表現出不耐煩的情緒。

事實上，這塊肉因為是祭品，只簡單煮熟而已，一點都不美味，但背後蘊含的意義可不小。在古代，白煮肉又叫胙肉，每當一些特殊的日子，皇宮中便會專門殺一頭豬，並在祭祀完後，由皇帝分給親人或者是看重的人吃，這項傳統在清宮延續了200多年。

而「胙」通「阼」，是古代廟寢堂前兩階，主階在東，稱阼階。由於「天子即位時踐阼升殿」，所以踐胙就是「登基」的意思，而雍正將白煮肉賞賜給乾隆的舉動，無疑是向百官暗示有意立他為皇儲。果然雍正駕崩後，乾隆也順利坐上了皇位。