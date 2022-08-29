大陸一名女子和哥哥日前騎車經過一處草叢，驚見泥土裡露出2隻腳，她嚇得以為目睹命案現場，靠近一看才發現是一名老翁以「倒栽蔥」的方式跌進洞裡，他們和現場另一名女子急忙上前救援，順利把老翁「拔」了出來。

根據陸媒報導，本月26日，河南省駐馬店市一名女子和哥哥騎車經過一處草叢，看見泥土裡露出來2隻腳，原本她很害怕，以為自己目睹了命案現場，沒想到走近一看，才發現原來是一名老翁倒插在土裡，起初她以為對方只是在撈東西，沒有放在心上就離開了，但事後越想越不對勁，又返回現場關心，這才得知老翁是倒栽蔥摔進洞裡，無法自行脫困。

女子透露，當時是晚上6點，天色已經有些昏暗，要是再晚一點，可能就會更難找到老翁。隨後她急忙向旁人呼救，哥哥和另一名女子合力把老翁從洞裡「拔」出，老翁脫困之後也忍不住笑了出來，他表示在放羊的時候，有一隻小羊掉進洞裡，沒想到救出了小羊，自己卻卡在洞裡，所幸檢查過後老翁並沒有受傷。

影片曝光之後，不少網友都覺得荒謬又好笑，紛紛留言，「人家拔蘿蔔，這裡拔大爺」、「拔呀拔呀拔蘿蔔，拔到一個老大爺」、「是誰把大爺種地裡了！」、「幸好拔出來了，人沒事就好」、「好在及時救上來了，不然倒掛一段時間腦充血，問題就嚴重了」、「大爺還笑，好樂觀」。