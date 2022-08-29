受到熱浪侵襲，大陸各地出現極罕見的高溫，其中重慶市有很長一段時間已持續出現40度以上高溫，包括北碚、巴南、大足、長壽、江津等區，先後發生多起森林大火，讓消防人員疲於奔命。不過近日卻傳出一段插曲，當消防員撲滅山火後撤離，竟有熱情女市民將消防員拉到一旁強吻，畫面曝光不斷在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，事件發生在本月26日，重慶市消防員成功撲滅山火後，正當一行人準備撤離時，受到不少市民夾道歡送，為了表示感謝，市民們爭相送上各種食物、用品慰勞，如果對方不開車門，他們還會以肉身攔住整輛車，非要將物資送上不可，消防員因盛情難卻，只好通通收下。

除此之外，也有不少人搶著和英勇的消防員合影，甚至出現熱情的女市民先是拉著一名消防員拍照，接著又趁對方毫無防備之際，當著鏡頭強吻了對方，讓消防員一臉錯愕，隨後兩人相視一笑。還有一名情緒激動的大姐，在投送物資的同時，將一名女子抱起欲送上車，搞笑舉止逗樂一旁的民眾。

不過女子強吻消防員的影片曝光後，隨即引來正反意見，有人認為女子的舉動無疑是性騷擾，「沒搞清是否單身的情況下，建議還是別亂親」、「致敬可以，強吻不必」、「滅了山火，滅不了重慶妹子熱情似火」。不過也有人認為，「感覺妹子只是太激動了，也沒有惡意」、「用一個吻來表達自己對消防員的感謝之情，我覺得不為過吧」。