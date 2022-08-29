在巴西亞馬遜雨林中，有一名神秘的原住民男子，因為經常躲在挖好的地下坑洞中，所以被稱作「洞穴原住民」，他被認為是他部落中的最後生存者，沒想到最近工作人員發現他陳屍在吊床上，且遺體已經腐爛。而他的死亡也被視為一個部落的滅絕，引發相關民間組織的關注。

洞穴原住民經歷過殘酷屠殺與土地入侵，因此拒絕與外來人接觸。(影片來源/YouTube/euronews)

根據《衛報》報導，這位神祕的原住民沒有姓名，長年被以「Índio do Buraco」或「洞穴原住民（Indigenous man of the hole）」稱呼，因為他大部分時間都躲在挖好的地下坑洞中。而該他所屬的部落最早是在1990年代被發現，位於巴西與玻利維亞邊境，且受到覬覦珍貴自然資源的探勘者、伐木者入侵，因此有保護團體在周遭架設圍欄，以保護部落不受侵擾，並在1997年正式成立塔納魯保護區（Tanaru Reserve）。

已退休的探險家多斯桑托斯（Marcelo dos Santos）透露，過去他曾留下工具、種子、食物等物資，但總是遭到拒絕，他們認為在1980年代，非法牧場主假借提供糖製品的名義，以老鼠藥毒殺了洞穴原住民的族人，這導致他再也無法信任其他外來種族，「他不相信任何人，因為他有過許多創傷性的經歷。」

巴西國家原住民基金會一直在遠距離監測洞穴原住民的健康狀況，工作人員日前發現他陳屍在住家外的吊床上，遺體呈現腐爛狀，四周則擺放了許多鮮豔的彩色羽毛，因此工作人員認為，他已經為自己的死亡做好準備，年齡估算為60歲左右。

國際生存者組織（Survival International）的活動人士申克（Sarah Shenker）指出，在經歷了殘酷的屠殺和土地入侵後，拒絕與外人接觸是洞穴原住民最好的生存機會，「他是他部落中的最後一人，所以他的死亡代表又一個部落滅絕了。」