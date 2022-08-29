大陸一名男子和前妻離婚後，獨自撫養兒子長達2年時間，前妻為了爭奪撫養權，曝光了男子並不是兒子親生父親的事實，2人因此鬧上法院，沒想到最後法院將撫養權判給母親，結果出爐讓網友都相當氣憤。

根據《南方都市報》報導，江西省南昌市一名張姓男子於2017年8月和小紅（化名）結婚，並在同年10月誕下一名兒子，然而夫妻因感情破裂，隔年12月就協議離婚，兒子由張男撫養，小紅則擁有探視權。

但不久後，2人又因為探視孩子的問題發生爭吵，小紅一氣之下曝光驚天祕密，表示自己和張男同居期間，和李性男子有不正當關係，且事後經過親子鑑定，證實李男才是兒子的親生父親，而不是張男，因此要求變更撫養權；張男得知消息後，雖然備感震驚，但畢竟已經照顧兒子好幾年，早就有了感情，他直言自己不介意兒子非親生，仍執意撫養。

法院審理後認為，張男誤會兒子是親生的，並對其盡心照顧，屬於詐欺性撫養關係，由於張男和兒子沒有親子關係，自然也不會有撫養義務，因此判定應該由生母小紅來撫養兒子，對以後的教育及生活也更有利。張男雖然不服結果提出上訴，但二審仍維持原判。

新聞曝光後，許多網友都相當氣憤，紛紛留言，「雖然你盡心撫養，還是不判給你？」、「所以男方花這麼多錢和精力獲得了什麼，空氣嗎？」、「女方應該支付男方精神損失費和投入的養育費用吧」、「悲慘的前夫」、「不應該懲罰欺騙的一方嗎？這結果像懲罰受害人」。