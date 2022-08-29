許多人在得知懷孕後，會拍影片記錄另一半的反應，不過國外一位準媽媽卻將驗孕棒做成冰棒，向老公報喜，然而對方嗑完冰棒後卻臉色大變，就連網友看了也直呼「快吐了！超級噁」。

綜合外媒報導，一位抖音用戶名稱為「@livingmemerz」的網友，日前上傳一段影片，透露自己在家驗孕後，發現懷有身孕，便決定給老公一個驚喜。她先是將驗孕棒放進製冰盒裡，接著倒入葡萄果汁，並放進冰箱冷凍製成冰棒。

等老公回家後，她立刻拿出事前準備的葡萄冰棒，並要對方吃到最後，不知情的老公慢慢把冰吃完後，看見裡頭的驗孕棒卻臉色大變，面對原PO開心報喜「我懷孕啦！我們要成為父母了！」他緊皺著眉頭說道「我是很開心要當爸爸了，但是我剛剛把一支沾有尿液的冰棒吃掉了…」。

影片曝光後網友們也直呼噁心，紛紛留言回應「天啊，我看到想吐」、「簡直太噁心了！」、「如果我是那個男的，我應該開心不起來，這真的太過分了」、「下次記得用更衛生的方法，別再這麼做了」。